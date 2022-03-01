عرض أزياء صامت لأرماني في أسبوع الموضة بميلانو تضامنًا مع أوكرانيا

2022/03/01 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مصمم الأزياء الشهير جورجيو أرماني الموسيقى لتقديم عرض أزياء صامت في ميلانو، يوم الأحد، احترامًا للأشخاص العالقين في الأزمة الأوكرانية.

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