الاتحاد: مرشح البارتي سيكون خارج منافسة الرئاسة والتحالف الثلاثي لن تنفعه التفاهمات 

2022/03/01 | 12:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، صدور قرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا بشان ابعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد من سباق الرئاسة بسبب فتح باب الترشيح من البرلمان دون سند قانوني.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” التفاهمات التي يستند اليها التحالف الثلاثي والمكون من السيادة والديمقراطي والتيار […]

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