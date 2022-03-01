روسيا أوكرانيا .. حرب صغيرة أم كبيرة ؟ - أحمد الخميسي

2022/03/01 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي ألقيت نظرة على عدد من الصحف الروسية الصادرة مؤخراومنها" كوميرسانت"، و" ازفستيا " وغيرها، ووجدت أن معظمها يشير إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أنها " عملية عسكرية في أوكرانيا".



وقد يكون ذلك الوصف دقيقا إذا وضعنا في اعتبارنا ميزان القوى القائم لصالح روسيا.



لكن الحرب تبقى حربا مهما تغطت بكلمات أخرى.



وقد اشعلت الأحداث في ذاكرة ابنتي" هانيا" – وهي من أم روسية – ذكريات طفولتها حين كانت تعيش في روسيا ف ......





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