المالكي يقود وساطة لحلحلة الخلافات الكردية

2022/03/01 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الثلاثاء , ان رئيس الائتلاف نوري المالكي يتواصل مع قادة الحزبين الكرديين من اجل تقريب وجهات النظر بينهما, مشيرا الى ان حراك بعض القوى في الاطار التنسيقي يسعى الى نفس الهدف.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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