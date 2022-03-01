مجلس الأمن يشيد بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت

2022/03/01 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد مجلس الأمن الدولي ،اليوم الثلاثاء، بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت، مثمناً بالتزام حكومة بغداد بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية.

وقال المجلس في بيان إن أعضاء مجلس الأمن يرحبون بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، ورحبوا بالتزام العراق بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية.

وشجع المجلس حكومة العراق على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة، لا سيما تنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.

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