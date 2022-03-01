2022/03/01 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل اغلاق شركة نفط ذي قار وحقل الناصرية النفطي يومه العاشر بعد اقدام متظاهرين من الخريجين وابناء العشائر على الاعتصام امام بوابة المنشأتين النفطيتين للمطالبة بالتعيين.

وكشفت شركة نفط ذي قار عن تعليق 3 شركات اجنبية عملها في تطوير الانتاج النفطي، فيما انتشرت قوة قوامها فوج من مغاوير الجيش العراقي قادمة من العاصمة بغداد في محيط حقل نفط الناصرية لتأمين الحماية بعد اغلاقه رسميا من قبل شركة نفط ذي قار.

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة ايام اغلاق للمنشآت النفطية وتصاعداً في وتيرة العنف العشائري تجاه الشركات العاملة في مجال تطوير الانتاج النفطي، فيما حذرت شركة نفط ذي قار من آثار التهديدات العشائرية على الانتاج النفطي وعمل الشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال الحيوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم العاشر..اغلاق حقل الناصرية النفطي وشركات اجنبية تعلق اعمالها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم العاشر..اغلاق حقل الناصرية النفطي وشركات اجنبية تعلق اعمالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).