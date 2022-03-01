خفر السواحل اليوناني ينتشل ست جثث من شاطئ جزيرة ليسبوس

2022/03/01 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشل خفر السواحل اليوناني، شرقي البلاد، ست جثث لأشخاص يشتبه أنهم كانوا مهاجرين لقوا حتفهم لدى محاولتهم الوصول إلى اليونان قادمين من الساحل التركي القريب.وقال خفر السواحل، في بيان، إنه تم العثور على جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميتيليني بالجزيرة”.ولم تكن […]

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