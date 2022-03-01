البيئة تعدّ خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي في العراق

2022/03/01 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي، فيما أشارت إلى إرسال دراسة خاصة بانشاء مفاعل نووي لمكتب رئيس الوزراء.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع التابع للوزارة، صباح الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المركز أعد خطة وطنية لكل المناطق المسجلة، وقدمها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حيث أقر المجلس هذه الخطة التي تنتظر فقط إطلاق الموازنة للشروع بها"، لافتاً إلى أن "هناك مواقع قارب العمل فيها من الانتهاء، إضافة الى وجود مواقع أخرى سيكون العمل فيها طويلاً وقد يصل إلى أشهر مثل موقع العداية في الموصل الذي تم العبث به من قبل المجموعات الإرهابية حيث يحتاج إلى تأنٍ واتباع إجراءات تحتاج لنحو ثلاثة أشهر أو أكثر".

وأضاف الحسيني: "أما باقي المواقع في الفرات الأوسط والجنوب فقد تمت السيطرة عليها بعد إنهاء ملف البصرة، وفي ما يخص ملف ميسان فقد اقترب من الانتهاء إضافة إلى ملف المثنى الذي يعد منتهياً وما يتبقى فقط ملف الأنبار الذي يتضمن موقعاً واحداً وبانتهائه يتم انتهاء العمل في ثلث العراق".

ولفت إلى أن "الموازنة قليلة جداً مقارنة مع ما تطلبه الشركات الأجنبية إذا تم التعاقد معها، حيث تطلب أضعاف المبلغ الذي طلبته الوزارة بمجرد مسح الأشعة من دون إزالة التلوث"، مبيناً أن "الوزارة طلبت 4 ملايين دولار لجميع العراق".

وأشار إلى أن "الجهة التنفيذية هي وزارة العلوم والتكنولوجيا ـ مديرية إزالة التلوث، والهيئة العراقية لمصادرة الأشعة، بالتعاون بين الأمن الوطني والمخابرات والمحافظات المعنية لدعم الوزارة".

وبشأن انشاء مفاعل نووي، أكد الحسيني "وجود تكليف للجنة في المركز الوقائي للإشعاع بوضع دراسة لمدى استفادة العراق من انشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة لأغراض سلمية وتحلية المياه"، موضحاً أن "اللجنة وضعت مجموعة تصورات لكيفية استفادة العراق من أنواع المفاعلات وأحجامها ومواقعها".

وأوضح أن "هناك مواقع من المقترح العمل عليها مثل البصرة التي ستستفيد جداً من الملف كونه سيحل مسألتي الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى أن كثيراً من الشركات النفطية والطاقة موجودة في المحافظة"، مبيناً أن "الدراسة أرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء والوزارة بانتظار الجواب".

وتابع أن "الوزارة جهة رقابية وليست تنفيذية، وهي مسؤولة عن وضع المعايير التي تتطابق مع الوكالة الدولية للطاقة، وتحرص على حماية المواطن والبيئة من الإشعاع، وليست جهة تنفيذية حتى تقدم عروضاً"، موضحاً أن "ملفات الطاقة تقدم عادة إلى وزارة الكهرباء حصراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تعدّ خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تعدّ خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).