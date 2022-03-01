نائب بشأن استضافة وزير المالية: لن يكون لها اثر على تغيير سعر صرف الدولار

2022/03/01 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الجديدة، هي لها الحق في تغيير سعر الصرف.

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