الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

2022/03/01 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الجيش الروسي ،اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال رئيس البلدية “إيغور كوليخايف” على فيسبوك إن الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون مضيفا ان خيرسون كانت وستبقى أوكرانية.

واكد كوليخايف انه مسؤول اليوم عن حياة المدينة وسيقدم الحماية بقدر ما تسمح له الإمكانيات..



مطالبا السكان عدم مغادرة منازلهم.

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