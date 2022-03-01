أكثر من 5 آلاف عراقي عالق في أوكرانيا.. ولا إجراءات حقيقية لإعادتهم

2022/03/01 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قــال المتحـدث باسـم وزارة الهجرة والمهجرين عـلـي عباس جهانكـيـر ،اليوم الثلاثاء، أن عدد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجــراء حقيقي لإعـادتـهـم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا، موضحاً إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية الـعـراقـيـة المـتـواجـدة عـلـى الأراضي الأوكرانية.

ولـفـت إلــى وجــود تنسيق عاجل مـن قـبـل وزارة الـخـارجـيـة مـع القنصليات والـسـفـارة الـعـراقـيـة فـي أوكـرانـيـا مـن أجـل التكفل بنقلهم.

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