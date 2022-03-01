الخامنئي: أوكرانيا أصبحت ضحية سياسات أميركا القائمة على تأجيج التوتر

2022/03/01 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، الثلاثاء، ان اوكرانيا اصبحت ضحية سياسات الولايات المتحدة الأميركية القائمة على تأجيج التوتر، مشيرا الى رفضه الحرب والدمار في اي منطقة في العالم وان سياستنا الثابتة هي رفض القتل وهدم البنى التحتية.وقال السيد الخامنئي في كلمته بمناسبة المبعث النبوي الشريف، إن “امريكا هي نظام يعيش على […]

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