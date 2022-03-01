مأساة في دمشق.. قتلى جراء حريق داخل مركز تسوق

2022/03/01 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع صباح الثلاثاء في مركز للتسوق وسط العاصمة السورية، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الدفاع المدني.

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