2022/03/01 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في تغيير جذري يهدف إلى منافسة “يوتيوب”، أعلنت “تيك توك”، الثلاثاء، تمكين مستخدمي تطبيقها من نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، بدلا من الحد الأقصى الحالي السابق البالغ 3 دقائق.ويأتي هذا القرار الذي أكده لوكالة “فرانس برس” الناطق باسم “تيك توك”، بعد أقل من 8 أشهر على زيادة المدة القصوى […]

ظهرت المقالة بتغيير جذري..



“تيك توك” تتحدى “يوتيوب” أولاً على ايرث نيوز.

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