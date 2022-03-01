الاتحادية تعقد اجتماعاً قبل جلسة النظر في دستورية إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة

2022/03/01 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

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المحكمة الاتحادية العليا تعقد اجتماعاً تداولياً قبل انعقاد جلستها الخاصة فـي الدعوة المقامة بشأن دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

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