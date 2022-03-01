السليمانية تتلقى مقترحات إيرانية لانشاء منطقة تجارية حرة

2022/03/01 | 12:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ السليمانية فی اقليم كردستان العراق هفال أبو بكر، الثلاثاء، عن تلقيه مقترحات جيدة وهامة من ايران لإنشاء منطقة تجارة حرة وصناعية مشتركة، مؤكدا وجود حوافز جادة لإطلاق هذه المنطقة الحرة.وقال أبو بكر في تصريح أوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية واطلعت عليها /المعلومة/، إن “العراق وايران يريدان إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة”، […]

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