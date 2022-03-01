المحكمة الاتحادية تعقد اجتماعاً قبل انعقاد جلستها الخاصة بدستورية اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/03/01 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً قبل انعقاد جلستها الخاصة بدستورية اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا تعقد اجتماعاً تداولياً قبل انعقاد جلستها الخاصة فـي الدعوة المقامة بشأن دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

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