الأمم المتحدة: مقتل 440 مدنيا على الأقل بين يونيو وسبتمبر 2021 في جنوب السودان

2022/03/01 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 440 مدنيا قتلوا في القتال بين الجماعات المتحاربة في جنوب غرب جنوب السودان بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي.وأضافت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك، أن “انتهاكات وتجاوزات جسيمة ارتكبت لحقوق الإنسان، بما في […]

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