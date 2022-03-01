خامنئي يكشف موقف إيران تجاه

2022/03/01 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، أن موقف بلاده ثابت من الغزو لأوكرانيا، مشيرا إلى أن طهران تؤيد وقف الحرب لكنه حمل أمريكا مسؤولية ما يجري معتبرا أنها "جذر" الأزمة في أوكرانيا

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