الإعمار تعلن نسب إنجاز مشروع جسر المأمون الكونكريتي في الأنبار

2022/03/01 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، عن إنجاز 93% من مشروع إنشاء جسر المأمون الكونكريتي في محافظة الأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن” طول الجسر مع المقتربات يبلغ 1500م، بواقع 17 فضاء، ويقع على نهر الفرات في مدينة الرمادي بمنطقة السجارية، ويعد من الجسور الحيوية والمهمة في المحافظة كونه […]

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