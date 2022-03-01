الاتحاد الدولي لكرة الطائرة يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا

2022/03/01 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ،اليوم الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.



وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقاً.

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