2022/03/01 | 12:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7_Llge5xvMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. المواطنون يستذكرون رحيل الرمز الكوردي البارزاني الخالد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. المواطنون يستذكرون رحيل الرمز الكوردي البارزاني الخالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).