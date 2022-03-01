2022/03/01 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في واسط.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز شرطة واسط نفذت عمليات دهم وتفتيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في القاطع الشمالي لملاحقة المطلوبين للقضاء، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة”.وأضاف البيان ان “العمليات اسفرت عن إلقاء القبض […]

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