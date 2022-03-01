النفط: إيرادات شهر شباط تجاوزت 8 مليارات دولار

2022/03/01 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2022)، أنّ "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليونا و790 الفا و173 برميلاً، بإيرادات بلغت 8,54 مليار دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونا و314 ألفا و828 برميلاً، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و475 الفا و345 برميلا".

وأوضحت الوزارة أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 مليون و314 ألف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 92,083 دولاراً".

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