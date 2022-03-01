تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة من دوري الطائرة الممتاز

2022/03/01 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وتحديداً للمباريات المؤجلة ومباريات المرحلة الثانية في بغداد وبقية المحافظات.وحددت لجنة المسابقات يوم الجمعة المقبل وتحديداً في تمام الساعة الرابعة عصرا موعدا لمواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والحبانية في قاعة الشعب وهي مؤجلة من المرحلة الأولى.وسيشهد يوم السبت إقامة لقائين […]

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