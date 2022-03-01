الإفراج عن 472 نزيلاً خلال شهر شباط لعام ٢٠٢٢

2022/03/01 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح (472) نزيلاً خلال شهر شباط الماضي لعام ٢٠٢٢.وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته (بغداد اليوم) إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وأضاف، إن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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