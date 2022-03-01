النفط تعلن إيرادات وصادرات العراق لشهر شباط الماضي

2022/03/01 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إيرادات وصادرات العراق لشهر شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (790) الفا و(173) برميلاً، بايرادات بلغت (8,54) مليار دولار".

وأشارت الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(314) الفا و (828) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(475) الفا و(345) برميلا".

تابعت ان "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(314) الف برميل في اليوم".

وأكملت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (92,083) دولاراً".

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