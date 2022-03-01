5 أسباب قد يصعب عليك التعامل معها جرّاء غزو روسيا لأوكرانيا.. ما هي؟

2022/03/01 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا بموجات صدمة حول العالم، وشعر العديد من الناس بالتوتر، والقلق، والخوف.كيف عليك التعامل معها؟

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