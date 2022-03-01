2022/03/01 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكتلة الصدرية: نأمل من الحكومة الاهتمام بالمعلمين العراقيين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:05

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