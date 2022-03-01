13 “محروماً” من اللعب في الجولة 24 من ممتاز الكرة

2022/03/01 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.وضمت القائمة كل من لاعب الشرطة فهد يوسف ولاعب الطلبة محمد جواد ولاعبي أمانة بغداد علي حسين ويوسف رائد ولاعب الكهرباء محمد سلام ولاعب النجف برونو ليما ولاعب نوروز محمد دلاور ولاعب نفك الوسط […]

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