ديالى تطمئن مكاتب “صرف الرواتب” بعد حادثة الكاطون

2022/03/01 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طمان مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، مكاتب صرف الرواتب بعد حادثة الكاطون غربي بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حادثة تعرض شاب يعمل في مكتب لصرف الرواتب ” كي كارد” الى عملية سرقة تحت تهديد السلاح واصابته بجروج بعد اطلاق النار عليه في منطقة الكاطون غربي بعقوبة […]

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