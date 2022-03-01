حرب على الحرب - سعود سالم

2022/03/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱ ◻ صوت الآف الخطوات في دهاليز الأرض يتغلغل في دماغه مثل تغلغل السم في الدم ◻ كل صوت يقتل شيئا ما في جسده ◻ وكل خطوة موت مركٌز ◻ كيف يستطيع انسان ما أن يهرب من زنزانته ◻وهل هناك ضرورة للهروب ◻ الجدران تزداد ضيقا يوما بعد آخر ◻ ورائحة العفونة تزداد قوة ◻ حالة التحجر صارت وباء يكتسح البشرية ◻ أو ما يسمى بهذا الإسم ◻ رائحة الموت تنتشر في كل مكا ......





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