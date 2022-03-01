2022/03/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى إلام يؤدى " التبرير النظرى الدائم " ومايترتب عليه عملا من التأجيل الابدى للقضية الجوهرية وهى التوجه للطبقة العاملة واستسهال التوجه لشتى انواع البورجوازيات الصغيرة والوسطى وعدم ادراك ان ضعف الماركسيين ناجم عن انفصال حركتهم عن الطبقة العاملة والعكس صحيح !!! ؟؟؟مهما كانت مواقفك السياسية صحيحة وصائبة على مستوى الرأى الشخصى او كانت معبرة عن جماعة صغيرة اوماتعتبره حزبا اوتنظيما مادام موجودا على صفحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسة بلا تنظيم ؟ - سعيد العليمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسة بلا تنظيم ؟ - سعيد العليمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).