صحيفة سعودية: تركيا تخطط لانشاء تحالف سني كبير في العراق

2022/03/01 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الثلاثاء، عن تمدد تركي نفوذا وقوة بتحالف سني كبير في العراق، مشيرة الى أن هذا التحالف قد يلتحق به قسم من الكرد في مرحلة لاحقة.وقالت الصحيفة في تقرير لها عن اللقاء الأخير الذي جمع الحلبوسي والخنجر مع اردوغان واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “سنيا لا شيء يبدو مخفيا.الصور […]

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