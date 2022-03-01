قيادي بالفتح: تركيا دولة محتلة وتعامل بعض السياسيين معها مستهجن

2022/03/01 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الثلاثاء، أن تركيا دولة محتلة لاجزاء عراقية، مشيرا الى ان تعامل بعض السياسيين العراقيين مع قادتها أمر مستهجن.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوصف الدقيق للوضع التركي في العراقي هو انها تحتل اجزاء واسعة من مناطق بعشيفة وسنجار ضمن حدود اقليم كردستان العراق اي انها […]

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