“ريبري” يلعب مع فريق القاسم بالدوري العراقي الممتاز

2022/03/01 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظهر أسم النجم الفرنسي فرانك ريبري مع فريق القاسم الناشط في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وأعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة 24 من المسابقة.وضمت القائمة 13 لاعباً محروماً من اللعب من بينهم لاعب فريق القاسم “فرانك ريبري”.وذُكر اسم ريبري سهواً من قبل العاملين في […]

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