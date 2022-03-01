السفير الروسي يبرر هجوم بلاده على أوكرانيا في لقاء مع النجيفي

2022/03/01 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الأمين العام لـ "حزب للعراق متحدون" أسامة النجيفي، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة أفرزت "تصدعاً وانقساماً" في الساحات السياسية ما يؤثر في الوصول إلى تحديد مبكر للكتلة الأكثر عدداً.

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وقال المكتب الإعلامي للنجيفي، في بيان تلقاه "ناس" (1 آذار 2022)، إنه "استقبل أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية الأمين العام لحزب للعراق متحدون، ايلبروس كوتراشيف سفير روسيا الاتحادية في العراق".

واستمع النجيفي، إلى شرح قدمه السفير عن تطورات الأزمة موضحا أن "الشعب الاوكراني شعب شقيق، ونحن نسمي التدخل العسكري بأنه عملية نوعية أضطررنا إليها دفاعا عن أمن روسيا ومصيرها، ذلك أننا شهدنا استهداف القومية الروسية في شرق أوكرانيا فضلا عن محاولة الضم إلى حلف الناتو ما يعرض أمن روسيا إلى خطر مؤكد وبخاصة إذا ما تم نشر أسلحة نووية".

وأشار السفير أن "المشكلة تكمن في الكتائب القومية المتطرفة وهي من تسيطر على الوضع في أوكرانيا وتسببت في هذا الصدع الخطير، والمطلوب اقصاؤهم".

من جهته أوضح النجيفي، أن "السلام هدف استراتيجي، وللحرب تأثيراتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، وهو يأمل في رؤية نهاية للحرب"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الأخيرة أفرزت تصدعا وانقساما في الساحات السياسية ما يؤثر في الوصول إلى تحديد مبكر للكتلة الأكثر عددا، وتبعات ذلك في تشكيل الحكومة العراقية".

وعن وضع المعارضة أكد أنها "تخشى الاستهداف والتهميش ، فما زال الوقت مبكرا لتقوم المعارضة بدورها الفاعل في النظام الديمقراطي الذي يشكو من صعوبات في الفهم والمنهج".

كما تناول الاجتماع "بحث تطورات المفاوضات حول الملف النووي الايراني، والوضع في المنطقة العربية والتدخلات التي تعاني منها ، سواء من جانب القوى الكبرى أو الدول الاقليمية".

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