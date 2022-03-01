2022/03/01 | 13:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NKeixDElVzI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يشكو ســوء وضع السوق ليقاطعه البائعين بامتلاكه عدة محلات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يشكو ســوء وضع السوق ليقاطعه البائعين بامتلاكه عدة محلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).