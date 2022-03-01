رسمياً.. سحب تنظيم مونديال الكرة الطائرة 2022 من روسيا

2022/03/01 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الثلاثاء من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس وسبتمبر بسبب هجومها على أوكرانيا.وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية.وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقاً.

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