2022/03/01 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها الخاصة بدستورية إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية.وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "عقدت جلستها الخاصة فـي الدعوة المقامة بشأن دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تعقد جلستها الخاصة بدستورية إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تعقد جلستها الخاصة بدستورية إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).