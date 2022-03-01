2022/03/01 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم –بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن حادث سير ادى الى وفاة عائلة كاملة على طريق الديوانية - قضاء عفك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم )، ان "حادث سير مروع على طريق الديوانية - قضاء عفك ادى الى وفاء عائلة كاملة متكونة من زوج وزوجته وثلاثة اطفال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير يؤدي بحياة عائلة كاملة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير يؤدي بحياة عائلة كاملة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).