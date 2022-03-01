الفتح: سنحقق مع المالية لتجاوزها على الأموال الفائضة ومنحها للإقليم

2022/03/01 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت كتلة الفتح النيابية, الثلاثاء, عن عزمها بتشكيل لجنة تحقيقية مع وزارة المالية بشأن التصريح الغريب لمدير عام الموازنة طيف سامي بعدم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط جراء عدم تسليم إقليم كردستان الـ250 الف برميل للمركز, مؤكدا انه سيتم استقطاع جميع المبالغ الذي سلمت للإقليم خلال الموازنة المقبلة .وقال عضو […]

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