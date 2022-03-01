مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة

2022/03/01 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية ،اليوم الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافرورف المسجل مسبقا على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وكان من المفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا انه ألغى مجيئه الاثنين بسبب “العقوبات المناهضة لروسيا” التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: AFP

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