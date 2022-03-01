“أديداس” تكمل صفقة بقيمة 2.1 مليار يورو لبيع شركة “ريبوك”

2022/03/01 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “أديداس” الألمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إتمام صفقة بقيمة 2.1 مليار يورو لبيع شركة “ريبوك” لمجموعة “أوثنتيك براندز” (أيه بي جي).وقالت الشركة الألمانية إنه في 28 فبراير 2022 تم إتمام بيع “ريبوك” لمجموعة “أوثنتيك براندز”، وأضافت “أديداس”، أنها ستستمر في القيام بأعمال تجارية نيابة عن المجموعة خلال الفترة الانتقالية.[…]

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