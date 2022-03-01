الجيش يتسلم مهام تنظيم العمل في محطات الوقود في كركوك

2022/03/01 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويباشرت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك استلام مهام تنظيم آلية تزود المركبات بالوقود ومنع ظاهرة تهريب المشتقات النفطية .وقال المتحدث الرسمي لمحافظة كركوك مروان العاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي كلف فوج المغاوير باستلام مهام محطات الوقود وباسناد شرطة النفط وفرق المتابعة والتفتيش في المنتوجات النفطية". وأضاف أن "هذا الإجراء جاء استجابة للمناشدات التي أطلقها المواطنون بعودة القوات الأمنية لقطع الطريق أمام المهربين ،مبيناً أنه بعد الساعات الأولى بدأت طوابير السيارات بالانتهاء نسبياً.وتابع أن "المحافظة طالبت شركة منتوجات كركوك بتجهيز المحطات المشيدة من أجل إنهاء الأزمة التي تشهدها المحافظة".

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