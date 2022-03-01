أوكرانيا تدعو مالك نادي تشيلسي إلى المساعدة في مفاوضات السلام

2022/03/01 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت أوكرانيا رجل الأعمال الروسي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، أن يعمل وسيطاً في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.ووفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم أبراموفيتش، فإن “الحكومة الأوكرانية تواصلت مع الملياردير الروسي الشهير كي يساعد في تحقيق السلام”.وبدوره، أعلن المخرج السينمائي الأوكراني أليكساندر رودنيانسكي أن “أبراموفيتش الوحيد الذي رد على […]

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