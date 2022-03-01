العراق وايران يؤكدان ضرورة تعزيز العمل البيئي بين البلدين

2022/03/01 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد العراق وايران، اليوم الثلاثاء، اهمية تعزيز العمل البيئي لتحقيق بيئة مستدامة في البلدين.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي التقى نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة البيئة علي سلاجاني على هامش اجتماعات جمعية الامم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي”.ونقل البيان عن الفلاحي تأكيده على […]

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