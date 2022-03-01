مقاطعة دبلوماسية واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة

2022/03/01 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا ودول غربية، الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

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