2022/03/01 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اتخاذ رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن قوات خاصة عبد الأمير يار الله ثلاثة قرارات لدعم امن المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رئيس اركان الجيش وصل، اليوم، على رأس وفد رفيع من وزارة الدفاع الى مقر عمليات ديالى وعقد فور وصوله اجتماعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يتخذ ثلاثة قرارات لدعم أمن ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يتخذ ثلاثة قرارات لدعم أمن ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).