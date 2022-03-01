في خطوة تعتبر تحديا لـ”يوتيوب”.. منصة “تيك توك”تزيد مدة الفيديو لـ10 دقائق

2022/03/01 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت منصة “تيك توك” بطرح إمكانية تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق.



ويأتي الإطلاق الرسمي بعد أن اختبرت المنصة التغيير على مدار الأشهر العديدة الماضية.

وكان من الممكن في السابق أن تصل مدة مقاطع فيديو “تيك توك” إلى 3 دقائق بعد التغيير في شهر يوليو 2021، بينما كان الحد قبل ذلك 60 ثانية بعد التوسع الأولي من 15 ثانية.

وأمل الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية “في أن توفّر هذه الخطوة المزيد من الفرص” لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.

ومن شأن هذا التغيير أن يمكّن “تيك توك” المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة، لا بل القصيرة جداً إذ إن الكثير منها لا يزال يقل عن دقيقة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة “يوتيوب” التي تشكّل مرجعاً في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

وفي آذار/مارس الفائت، سعت “يوتيوب” هي الأخرى إلى منافسة تيك توك على ملعبها من خلال إطلاق “يوتيوب شورتس” التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كذلك دخلت “إنستغرام” التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا) على خط مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق “ريلز” الذي أطلقته في آب/أغسطس 2020؛ لتمكين مستخدميها أيضاً من تسجيل مقاطع فيديو.

ولاحظت المحللة في “إنسايدر إنتيليجنس” جازمين إنبرغ أن الفجوة بين “تيك توك، ويوتيوب “ضيقة، معتبرة أن “مقاطع الفيديو الطويلة يمكن أن تساعد “تيك توك” على العودة إلى مستواها السابق.

وشرحت أن “مقاطع الفيديو الطويلة تفسح أيضاً لمنشئي المحتوى المزيد من فرص تحقيق الدخل، وتفتح الباب لمزيد من أحجام مقاطع الفيديو لتنمية نشاط ‘تيك توك‘ الإعلاني”.

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